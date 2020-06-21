رابطة العالم الإسلامي: نقف مع مصر لوضع حد في التدخلات الخارجية بليبيا وحماية حدودها وحفظ أمنها

دعت رابطة العامل الاسلامة المجتمع الدولى إلى الاضطلاع بمسؤلياته واتخاذ خطوات عملية لتفعيل مبادرة اعلان القاهرة بشأن ليبيا الرامية الى وقف اطلاق النار وايجاد حل سياسى للازمة الليبية والمحافظة على وحدة اراضيها والتى تمثل خارطة طريق للتوصل الى حل شاتمل يحافظ على سلامة وامن الاراضى الليبية واستعادة المؤسسات والقضاء على الارهاب والمليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية





وأكد الرابطة فى بيان لـ أمينها العام ؤرئيس هيئة علماء الملسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن الشعوب الاسلامية المننضوية تحت مظلة الرابطة تقف الى جانب جمهورية مصر العريبية فيما أعلنه الرئيس عد الفتاح السيسى فى هذا الشأن لحماية حدود مصر والحفاط على امنها واستقرار ها الذى يعد ركنا مهما من امن الامة العربية والاسلامية