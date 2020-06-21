AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رابطة العالم الإسلامي: نقف مع مصر لوضع حد في التدخلات الخارجية بليبيا وحماية حدودها وحفظ أمنها

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:36 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements

دعت رابطة العامل الاسلامة المجتمع الدولى إلى الاضطلاع بمسؤلياته واتخاذ خطوات عملية لتفعيل مبادرة اعلان القاهرة بشأن ليبيا الرامية الى وقف اطلاق النار وايجاد حل سياسى للازمة الليبية والمحافظة  على وحدة اراضيها والتى تمثل خارطة  طريق للتوصل الى حل شاتمل يحافظ على سلامة وامن الاراضى الليبية واستعادة المؤسسات والقضاء على الارهاب والمليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية


وأكد الرابطة فى بيان لـ أمينها العام ؤرئيس هيئة علماء الملسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن الشعوب الاسلامية المننضوية تحت مظلة الرابطة تقف الى جانب جمهورية مصر العريبية فيما أعلنه الرئيس عد الفتاح السيسى فى هذا الشأن لحماية حدود مصر والحفاط على امنها واستقرار ها الذى يعد ركنا مهما من امن الامة العربية والاسلامية

 

رابطة العالم الإسلامي: نقف مع مصر لوضع حد في التدخلات الخارجية بليبيا وحماية حدودها وحفظ أمنها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"المصري الأوروبي": السيسي طرح "خارطة طريق" شاملة لحل الأزمة الليبية .. ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته لإحياء المسار السياسي لرفع معاناة الليبيين

رؤساء وقيادات الأحزاب يؤيدون إعلان القاهرة ويثمنون جهود الرئيس السيسي لحل الأزمة الليبية.. وتنسيقية شباب الأحزاب: المبادرة تنهي معاناة الشعب الليبي وعودة دولته إلى المجتمع الدولي والعربي

السعودية: أمن مصر من أمننا ونقف بجانبها في الدفاع عن حدودها

السعودية: نقف بجانب مصر في دفاعها عن أمنها القومي ودحر الميليشيات الإرهابية

ترحيب دولى وعربي بكلمة السيسي حول ليبيا..السعودية والإمارات والبحرين: ندعم مصر فى الحفاظ على أمنها القومى ودحر الميليشيات وحماية حدودها من الإرهاب والمرتزقة.. الخارجية الأمريكية: وضع حد للتدخل الأجنبي

أمن مصر والسعودية يتصدر تويتر بعد إعلان المملكة تضامنها مع مصر فى حماية أمنها القومي

ترشيحاتنا

قرش انخفاض.. أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأحد

محمد الباز يعلن انضمامه لقناة النهار لتقديم برنامج جديد

اجتماع طارئ لـ آبي أحمد ورئيس أركان الجيش لإعداد إستراتيجية جديدة للدفاع

بملابس رياضية.. نور اللبنانية تستعرض رشاقتها بـ ممارسة اليوجا

بالأبيض وماتشنج مع أبو هشيمة .. ياسمين صبري تتألق بإطلالة ناعمة

رجاء الجداوي تفقد الوعي بمستشفى أبو خليفة للعزل

AdvertisementS

بشرى سارة.. زيادة 80% لأصحاب المعاشات على العلاوات الخمس أول يوليو

الصين تنقذ العالم من كورونا.. باحثون يبدأون المرحلة الثانية من التجارب على البشر

سد منيع.. قائد القوات المسلحة الليبية للرئيس السيسي: تحيا مصر

رجاء الجداوي تفقد الوعي بمستشفى أبو خليفة للعزل

دعواتكم.. الإعلامي نشأت الديهي يعلن خضوعه للعزل المنزلي الصحي

اجتماع طارئ لـ آبي أحمد ورئيس أركان الجيش لإعداد إستراتيجية جديدة للدفاع

انتهاء امتحان عربي الثانوية العامة.. وتسليم الطلاب بوكليت الدين والاقتصاد والإحصاء لحله منزليا

رسميا.. أحمد شوبير يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور "تفاصيل"

بسبب الشذوذ الجنسي.. ٣ شباب يقتلون محاسبا في الجيزة ويستولون على ١٩ ألف جنيه

نقل طالب أزهري أثناء امتحانات الثانوية إلى المستشفى بسبب الاشتباه بإصابة كورونا.. فيديو وصور

منخفض شرق ليبيا.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة.. فيديو

رحيل المخرجة نجلاء محمود ياسين بعد إصابتها بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنجوان السينما المصرية.. تعرف على سعر أول سيارة اقتناها أحمد رمزي

بالأبيض وماتشنج مع أبو هشيمة .. ياسمين صبري تتألق بإطلالة ناعمة

في ذكرى ميلاد العندليب الأسمر .. استوح ملابسك الكاجوال من عبد الحليم حافظ