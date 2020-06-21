أبرزهن مريهان حسين وريا أبي راشد .. شاهد نجمات استوحين إطلالاتهن من سعاد حسني

تحل اليوم الذكرى الـ 19 لسندريلا الشاشة العربية الفنانة سعاد حسني، فهي رحلت عن عالمنا في 21 يونيو لعام 2001.
تميزت الفنانة سعاد حسني بإطلالتها الجذابة والناعمة التي خطفت الأنظار منذ ظهورها الأول على الشاشة، حيث اشتهرت بأنها أيقونة الجمال والموضة حتى بعد رحيلها، حيث اتجهت الكثير من الفنانات إلى ارتداء نفس فساتين سعاد حسني المنقطة والملونة.
قامت العديد من الفنانات بتقليد سندريلا الشاشة سعاد حسني والتي تعد من أبرزهن هي الفنانة الشابة إنجي سلامة والتي تتميز بأنها شبيهة سعاد حسني في ملامحها الرقيقة.
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كما طلت الفنانة ريهام أيمن بإطلالة جذابة وهي مرتدية الفستان الأبيض المنقط باللون الأسود الطويل مع وضع الحزام على الخصر، على طريقة سعاد حسني.
وقامت العديد من الفنانات بتقليد الفنانة سعاد حسني سواء في الغناء أو الملابس مثل مريهان حسين، وأمل رزق، ودانا حمدان، وأروى جودة، وعائشة بن أحمد وغيرهن، حيث علق الجمهور على صورة كل منهن على حدة "شهبه سعاد حسني".
وجاءت آخرهن الإعلامية ريا أبي راشد مرتدية توب باللون الأبيض بتصميم الكتف الواحد، مع جيبه تل باللون الأبيض المنقط باللون الأسود.