العراق.. حظر شامل في البصرة حتى أول الشهر المقبل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، فرض حظر تجول شامل في محافظة البصرة اعتبارًا من يوم الثلاثاء وحتى أول الشهر المقبل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا





وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما طلبت مديرية الصحة في السليمانية فرض حظر تجوال شامل في المحافظة بسبب مخاطر تفشي الفيروس.





وأعلنت محافظة السليمانية تعطيل ل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية وإغلاق جميع المساجد وأماكن العبادة والمقاهي والكافيتريات والنوادي الليلية وأماكن الترفيه وقاعات المناسبات والاحتفالات، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.



