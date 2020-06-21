العراق يسجل 1646 إصابة جديدة بـ كورونا و87 وفاة





أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 87 حالة وفاة و1646 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة لماضية.





ومنذ قليل، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، فرض حظر تجول شامل في محافظة البصرة اعتبارًا من يوم الثلاثاء وحتى أول الشهر المقبل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.





وطلبت مديرية الصحة في السليمانية فرض حظر تجوال شامل في المحافظة بسبب مخاطر تفشي الفيروس.





وأعلنت محافظة السليمانية تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية وإغلاق جميع المساجد وأماكن العبادة والمقاهي والكافيتريات والنوادي الليلية وأماكن الترفيه وقاعات المناسبات والاحتفالات، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.



