تجار المضروب.. الداخلية توجه حملات مكبرة على مصانع بير السلم.. وتضبط 250 ألف كمامة مغشوشة خلال 24 ساعة

تقف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين؛ من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة، من خلال إنتاج أو بيع منتجات تضر صحة المواطنين





وحاول بعض ضعاف النفوس في الفترة الماضية، استغلال تداعيات فيروس كورونا ، واستغلال الأزمة لصالحهم لتحقيق مكاسب مادية، دون النظر إلى صحة المواطنين والعواقب الوخيمة التى من الممكن أن تحدث بسبب أطماعهم.





رفع الحالة الأمنية للقصوى

وأعلنت وزارة الداخلية، ممثلة فى الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، رفع الحالة الأمنية القصوى وتكثيف الحملات الامنية على الأسواق منذ بدء أزمة فيروس كورونا، وتقوم الادارة بشن حملات على مستوى المحافظات لضبط المخالفين و مستغلي ازمة كورونا ، ومنتجي المستلزمات الطبية المغشوشة والغير مطابقة للمواصفات.





وشدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال اجتماعه الأخير مع قيادات الوزارة على مستوى الجمهورية، على ضبط حركة الأسواق والتصدى لمحاولات البعض استغلال الأوضاع الراهنة لاحتكار وحجب بعض السلع والتلاعب بالأسعار أو طرح سلع غير مطابقة للمواصفات أو أخرى غير صالحة للاستخدام تضر بصحة المواطنين، لتحقيق مكاسب مادية دون الاهتمام بمصلحة المجتمع.





وطالب وزير الداخلية، بمواجهة هذه الممارسات بمنتهى الحسم، وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.





حملات أمنية مكبرة

وقامت الإدارة العامة لشرطة التموين في الأيام الماضية، بمضاعفة الحملات التموينية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مديريات الأمن ومديريات الصحة بالمحافظات، ونجح ضباط الإدارة فى المحافظات من إحباط ترويج كميات كبيرة من المنتجات المغشوشة للمواطنين.





وتمكنت الحملات خلال 4 ساعة فى ضبط العديد من القضايا وجاء ابرزها :





طالب وسيدة يصنعان الكمامات فى المنزل

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص بالجيزة وبداخله 30000 كمامة مجهولة المصدر، حيث وردت معلومات لإدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام كلٍ من "طالب– ربة منزل" باتخاذهما شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة مركز شرطة العمرانية كمصنع بدون ترخيص لإنتاج وتصنيع الكمامات الطبية من خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط المتحرى عنهما، بتفتيش المصنع عثر بداخله على 30000 كمامة منتج نهائى مصنعة من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية لإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

80 ألف كمامة مغشوشة داخل مصنع بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص الإسكندرية وبداخله 80000 كمامة غير مطابقة للمواصفات.

وردت معلومات لإدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكنديرية تفيد قيام أحد الأشخاص – مدير مصنع ملابس "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتصنيع المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة داخل مصنعه غير المستوفى للاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى أماكن تصنيع المستلزمات الطبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، حيث تم ضبط 80000 كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى مدون عليها بيانات تجارية وهمية بقصد طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تجار مخدرات يروجون كمامات مغشوشة فى الشرقية