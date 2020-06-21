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اقتصاد

قرار جديد للسعودية بخصوص الاتفاقيات التجارية.. تعرف عليه

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:02 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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وكالات
كشفت الهيئة العامة للتجارة الخارجية في السعودية، عن أن المملكة ستعمل على تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير على وارداتها من الدول التي تطبق تدابير أو إجراءات أو قيودًا على صادرات المملكة إليها والتي لا تتوافق مع التزاماتها في الاتفاقيات الدولية.

وذكرت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الأحد، أن هذا الإجراء يأتي من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتوافق مع آليات التطبيق في هذا الشأن، ابتداءً من يوم الأربعاء 10 ذي القعدة 1441هـ الموافق 1 يوليو 2020.


وأوضحت الهيئة أنه في إطار متابعتها الدائمة لنفاذ صادرات السعودية إلى الأسواق الخارجية، لوحظ استمرار تطبيق عدد من الدول لتدابير واشتراطات وإجراءات لا تتوافق مع نصوص وأحكام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية.

ووصفت تلك التدابير والإجراءات بأنها لا تحقق المنافسة العادلة والمتكافئة للتجارة البينية مع تلك الدول، ولها تداعيات سلبية على تمكين تنافسية القطاع الخاص بالمملكة من النفاذ لتلك الأسواق.

وأضاف البيان أن الحفاظ على مصالح المملكة التجارية ومكتسباتها من عضويتها في تلك الاتفاقيات والمنظمات أولوية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما أن التوجّه لتطبيق مثل هذه الإجراءات من شأنه تقليل الأثر السلبي على التبادل التجاري مع تلك الدول، وتعزز تنافسية القطاع الخاص وتمكّن نفاذ صادرات المملكة وتضمن لها الحصول على فرصة المنافسة العادلة في النفاذ البيني.

يذكر أنه من ضمن مهام الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعزيز استفادة ومشاركة القطاع الخاص في التجارة الخارجية، والحد من المعوقات التي تواجه المصدرين السعوديين في الخارج والتأكد من الالتزام بالاتفاقيات التجارية الدولية.

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