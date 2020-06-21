تأجيل محاكمة مدير عام الإسكان في تهمة الكسب غير المشروع

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، محاكمة مدير عام الإسكان بمنطقة حلوان، فى اتهامه بالكسب غير المشروع للأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.





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أسندت النيابة للمتهم مدير عام الإسكان بمنطقة حلوان، حال كونه خاضعا لقانون الكسب غير المشروع بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حصل لنفسه على كسب غير مشروع قدر بـ 3 ملايين و943 ألفا و185 جنيهًا، بعد توليه أعمال وظيفته، وكان ذلك بسبب استغلاله لسلطات ونفوذ وظيفته، ونتيجة لسلوك مخالف للنصوص القانونية العقابية، تمثل فى منحه بالمخالفة للإجراءات القانونية تراخيص بناء لبعض المواطنين.





أوضح امر الاحالة ام المتهم تغاضى عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أعمال البناء المخالفة للقانون مقابل حصوله على منافع مادية وعينية وعقارية.



