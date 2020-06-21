التعليم: أسلوب جديد لـ مديريات الأمن لمنع تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسالة
هامة إلى أولياء الأمور بعد تجمهرهم أمام لجان امتحانات الثانوية العامة قائلا: "الأولاد كبروا ما تجوش الامتحانات معاهم".
وأضاف "شوقي"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "دى إم سى"، "المسئولية ليست على الحكومة فقط، ولكن على الجميع".
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن هناك
مشكلة في سلوك المواطنين حيث يفعلون عكس ما تطلبه الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.
وانتقد طارق شوقى أسلوب طلبة الثانوية العامة، "الطلبة بتتجمع مع بعضها، وتاخذ بعض بالحضن بالرغم من وجود أماكن انتظار".