التعليم: أسلوب جديد لـ مديريات الأمن لمنع تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسالة هامة إلى أولياء الأمور بعد تجمهرهم أمام لجان امتحانات الثانوية العامة قائلا: "الأولاد كبروا ما تجوش الامتحانات معاهم".

وأضاف "شوقي"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "دى إم سى"، "المسئولية ليست على الحكومة فقط، ولكن على الجميع".

وأكد طارق شوقى، أنه بداية من يوم الخميس فإن مديريات الأمن على مستوى الدولة بداية من يوم الخميس سوف تتبع أسلوبا آخر لمنع تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن هناك مشكلة في سلوك المواطنين حيث يفعلون عكس ما تطلبه الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وانتقد طارق شوقى أسلوب طلبة الثانوية العامة، "الطلبة بتتجمع مع بعضها، وتاخذ بعض بالحضن بالرغم من وجود أماكن انتظار".