وزير الخارجية: القانون الدولي يتيح للدولة المصرية الدفاع عن أراضيها وأمنها القومي

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن مصر تسعي إلى حل سياسي فى ليبيا لإنهاء الصراع العسكري.









وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "مصر دعت الأطراف لوقف إطلاق النار، وما تفعله الدولة المصرية هو الدفاع عن أمنها القومي وشعبها".









وأكمل:" القوات المسلحة المصرية ليست قوات معتدية وإنما تعمل لحماية القومي المصري والعربي.







