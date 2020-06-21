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وزير الخارجية: القانون الدولي يتيح للدولة المصرية الدفاع عن أراضيها وأمنها القومي

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:35 م
وزير الخارجية المصري
وزير الخارجية المصري
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حمزة شعيب
قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن مصر تسعي إلى حل سياسي فى ليبيا لإنهاء الصراع العسكري.


وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "مصر دعت الأطراف لوقف إطلاق النار، وما تفعله الدولة المصرية هو الدفاع عن أمنها القومي وشعبها".


وأكمل:" القوات المسلحة المصرية ليست قوات معتدية وإنما تعمل لحماية القومي المصري والعربي.


ونوه وزير الخارجية إلى أن القانون الدولي يتيح للدولة المصرية الدفاع عن أراضيها وأمنها القومي وحدودها، لافتا إلى أن هناك رغبة فى إنهاء الصراع المسلح بالأراضى الليبية بالعمل السياسي.
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