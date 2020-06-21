نشرة الصحة والمرأة | أسرار استمرار كوابيس الثانوية العامة مع جيل التسعينات .. أعراض مبكرة تنقذك من الكبد الدهنى .. وعلامات خلل الغدة الدرقية عند الرجال

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

مر 15 عاما ولسه بتحلم بيها .. أسرار كوابيس الثانوية العامة

مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2020 تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى العديد من الصور والبوستات المرتبطة بهذا الحدث كان أغربها معانات البعض من استمرار كوابيس الامتحانات رغم مرور سنوات عديدة على اجتيازهم هذه المرحلة ومنهم من تجاوز الـ 30 والـ 35 .. فما السر فى استمرار الكوابيس؟

أوضح الدكتور محمد هانى، استشارى نفسى، كون الثانوية العامة مرحلة مهمة فى حياة الانسان لانها تحدد مستقبله المهنى يجعل هذه مليئة بالأحداث والتفاصيل التي قد تترك أثرا على الإنسان فيما بعد خاصة في ذاكرته وعقله الباطن ومشاعره، هذا فضلا عن وجود بعض الاشياء التى تجعل هذه الذكرى ثابتة داخل الانسان.

خمول وشحوب الوجه.. أعراض زيادة الدهون على الكبد

يتسبب تراكم الدهون على الكبد فى الاصابة بعدد من المشاكل الصحية الأخرى فحين تزيد نسبة الدهون على الكبد المستوى الطبيعي تصبح حالة الكبد غير صحية وغير مستقرة وتقل قدرته على اداء وظائفه .

ذكر موقع Healthline ان الاعراض بطيئة ولا يمكن للشخص اكتشافها بشكل عشوائي ومع ذلك توجد بعض الإشارات التي تخبرنا بـ زيادة نسبة دهون الكبد وهو ما يسمى مرض " الكبد الدهني" .

10 إشارات لا تغفلها.. أعراض اضطرابات الغدة الدرقية عند الرجال

ترجع الكثير من المشاكل الصحية التى نتعرض لها لوجود خلل او اضطرابات الغدة الدرقية، وهي أحد الغدد الصماء وتقع أسفل الرقبة وتشبه فى شكلها الفراشة وهى مهمة وحيوية جدا فعندما تتعرض لاى مشكلة يتأثر الجسم بالكامل بسببها وتظهربعض العلامات التى تخبرنا بوجود اضطراب بها وتزداد أعراض اضطرابات الغدة الدرقية عند الرجال قليلًا عن النساء ونعرضها لكم بحسب موقع healthline :