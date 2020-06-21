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سيارات

احذر ..عادة صباحية تدمر سيارتك

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:36 م
احذر ..عادة صباحية
احذر ..عادة صباحية تُدمر سيارتك
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منة الله عبد الحميد
يقع قائد السيارة في خطأ كبير كل يوم في الصباح الباكر بسبب عادة صباحية يفعلها دائمًا دون إدراك، بسبب الإستعجال وعدم التأني، حيث  
يتجاهل تسخين المحرك أثناء تحركه بالسيارة صباحًا، وبترتب عليها مجموعة من المشكلات أبرزها تقطيع السيارة وتلف الأجزاء الداخلية بها. 

لذلك ينصح بتسخين السيارة صباحًا قبل الانطلاق بها لأن المحرك يكون في حالة سكون بمعني أن الزيت يكون ساكن وجسم السيارة يكون بارد. 

و يقدم «موقع صدى البلد» الإخباري أبرز المشاكل التي تواجهك عند تجاهل تسخين السيارة صباحًا لتفادي أمور نحن في غنى عنها:

1- احتكاك أجزاء السيارة مع بعضها البعض.

2- تلف شنبر السيارة. 

3- خروج دخان أبيض من السيارة بصورة كبيرة. 

4- خلط البنزين الهواء و"برجلة" حركة السيارة. 

5- عدم السرعة في السيارة لتجنب تلف الموتور. 

6- من أبرز اخطار عدم تسخين المحرك يؤدي إلى تراكم جزء كبير من الكربون. 

7- تلف علبة البيئة. 

8- خروج دخان أسود من شكمان السيارة. 

9- تفطيع السيارة أثناء السير. 

10- ضعف أداء السيارة.
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