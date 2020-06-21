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أخبار العالم

لا تزيد التجمعات عن 50 فردا.. السعودية:عودة المناسبات الاجتماعية بشروط

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:06 م
السعودية
السعودية
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عبدالله قدري


أكدت السلطات السعودية أن قاعات مناسبات الأفراح مشمولة بقرار المملكة بعودة الحياة إلى طبيعتها في كافة الأنشطة الاجتماعية.

وكانت المملكة العربية السعودية قررت أمس السماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مع رفع منع التجول بدءًا من اليوم الأحد.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودي المقدم طلال الشلهوب، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن المناسبات الاجتماعية ستعود مع تطبيق البروتوكولات الصحية الخاصة بهذه المواقع بما لا يزيد عدد التجمعات البشرية بها عن 50 فردًا

وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، أنه "إذا زاد عدد حضور المناسبة الاجتماعية عن هذا العدد، فإن التجمع سيُطبَّق عليه لائحة الحد من التجمعات، إضافةً إلى معاقبة صاحب المنشأة التي احتضنت المناسبة".


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