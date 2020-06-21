نصائح مهمة للتأكد من جودة السيارة عند تأجيرها

عندما يتم استئجار سيارة جديدة فإن المراحل الأولى تعتبر الأهم في قيادتك حيث يجب أن تتعرف على السيارة بداية من أزرار النوافذ والمكيف حتى تصل إلى وصول للتحكم في المقود وفي هذا التقرير يقدم موقع صدى البلد بعد النصائح لكيفية التعامل عند ركوب سيارة جديدة .



يجب على ركوب السيارة عليك التحقق من وجود أي خدوش لاتخف من التقاط الصور باستخدام الكاميرا أو الهاتف الذكي .



على قائد السيارة بمجرد دخوله السيارة قم بتشغيل المحرك واتركه لفترة لذلك يتيح لك الفرصة للتأكد من أن السيارة تعمل بشكل جيد إلى حد ما .



قم بتشغيل مكيف السيارة والتأكد من أدائه لذلك أن المكيف في دول ذات الحرارة المرتفعة مثل الخليج ويمثل أهمية قصوى ، فقط قم بتشغيله مع المحرك واتركه لفترةللتأكد من مستوى تبريده



قبل أن تتحرك بالسيارة يجب التأكد من عمل نظام الملاحة الخاص بالسيارة أما إذا لم يكن متوفر فيجب التأكد من خلال الجوال

يجب أن تقوم بتعديل المقعد والمقود حتى تتأكد من أنسب وضع لك كما يجب ان تقوم بتعديل المرايا الجانبيه ومراية الرؤية الخلفية .



يجب بالتعرف على كل الأزرار الموجودة في السيارة وتجربتها مثل أزرار النوافذ وأزرار المكيف والمساحات الأمامية



