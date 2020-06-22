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حوادث

ضبط 65 طن أسمدة.. جهود شرطة المسطحات خلال 24 ساعة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:02 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.


أسفرت جهودها خلال 48 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية فى مجال حماية الثروة الزراعية عن ضبط 65 طن أسمدة و21 طن أعلاف حيوانية" مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك بداخل (2) مصنع بنطاق محافظة الجيزة.
       
وفى مجال حماية البيئة تم ضبط 20000 عبوة منتج نهائى من الزيوت الطبيعية و1,5 طن زيوت طبيعية بداخل مصنع "بدون ترخيص" بنطاق محافظة الجيزة – لعدم وجود "سجل بيئى – موافقة بيئية" بالمخالفة لقانون البيئة، وفى مجال عوادم السيارات تم ضبط 45 سيارة بنطاق محافظتى " الجيزة - القليوبية" لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة)، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (111) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (9) قضايا متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ومناع الرى والصرف وحماية الأراضى الزراعية تم ضبط 13 قضية تلويث بنهر النيل والمجارى المائية "عبارة عن الصرف المباشر وإلقاء المخلفات"، وضبط (9) حالات تعدى على الأراضى الزراعية وكذا عدم وجود ترخيص مشتل، وضبط (30) قضية تعدى على منافع الرى والصرف . 

وفى مجال الإجراءات الإحترازية تم ضبط (15) قضية عدم إرتداء الكمامات الوقائية بنطاق المنطقة المركزية.  

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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