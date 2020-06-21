في مستوى الطالب المتوسط.. ردود أفعال الطلاب على امتحان اللغة العربية .. فيديو

تباينت ردود أفعال الطلاب بالمحافظات حول امتحان مادة اللغة العربية الذي أدوه اليوم في أولى محطات ماراثون الثانوية العامة.









ففي الإسكندرية أدى ٤٧٢٨٠ طالبا من طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان اللغة العربية اليوم الأحد في ١٤٦ لجنة ، وسط إجراءات احترازية مشددة تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩.









وعقب الامتحان، أعرب الطلاب عن رضاهم عن الاجراءات الاحترازية المتخذة، وعن أسئلة الامتحان، مؤكدين انها جاءت في مجملها في مستوى الطالب المتوسط.









وقال عدد من الطلاب في تصريحات لصدي البلد ان الامتحان كان جيدا، وأسئلته متوسطة، مؤكدين أن جميع الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة تم تطبيقها داخل اللجان بدءا من التعقيم وتسليم الكمامات لكل طالب.









وتابعت إحدى الطالبات أن الامتحان كان به نقاط تحتاج الى تركيز عال، ولكنه في المجمل جيد.









وأشاروا الى أن عدد الطلاب داخل كل لجنة تراوح بين تسعة الي أربعة عشر طالبا تطبيقا لإجراءات التباعد لمنع انتشار فيروس كورونا.









وفي الوادي الجديد سادت حالة من الفرح والسرور بين طلاب الثانوية العامة ، وذلك لسهولة امتحان اللغة العربية والذي وصفه الطلاب بالسهل.







يقول الطالب حسين عبد القادر بمدرسة الشهيد احمد منسي العسكرية بموط إن امتحان اللغة العربيه جاء في مستوي الطالب المتوسط وجميع النقاط سهلة ولا يوجد اي صعوبات.



اقرأ ايضا: الثانوية العامة.. 1841 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان اللغة العربية في 12 لجنة بالوادي الجديد



وأكد الطالب مصطفي سنتر أنه لا يوجد اية صعوبات في اللغة العربيه ويتمني ان تكون جميع المواد علي غرار اللغة العربية.



أما في جنوب سيناء اكد الطلاب احمد محمود حلمي وندي اشرف والشيماء علي ومارينا هاني وندي ايهاب ، ان الامتحان جاء من صميم المنهج، وفي مستوي الطالب المتوسط وبه بعض النقاط الصعبة.



