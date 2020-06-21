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محافظات

في مستوى الطالب المتوسط.. ردود أفعال الطلاب على امتحان اللغة العربية .. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:42 م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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قسم المحافظات
تباينت ردود أفعال الطلاب بالمحافظات حول امتحان مادة اللغة العربية الذي أدوه اليوم في أولى محطات ماراثون الثانوية العامة.


ففي الإسكندرية أدى ٤٧٢٨٠ طالبا من طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان اللغة العربية اليوم الأحد في ١٤٦ لجنة ، وسط إجراءات احترازية مشددة تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩.


وعقب الامتحان، أعرب الطلاب عن رضاهم عن الاجراءات الاحترازية المتخذة، وعن أسئلة الامتحان، مؤكدين انها جاءت في مجملها في مستوى الطالب المتوسط.


وقال عدد من الطلاب في تصريحات لصدي البلد ان الامتحان كان جيدا، وأسئلته متوسطة، مؤكدين أن جميع الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة تم تطبيقها داخل اللجان بدءا من التعقيم وتسليم الكمامات لكل طالب.


وتابعت إحدى الطالبات أن الامتحان كان به نقاط تحتاج الى تركيز عال، ولكنه في المجمل جيد.


وأشاروا الى أن عدد الطلاب داخل كل لجنة تراوح بين تسعة الي أربعة عشر طالبا تطبيقا لإجراءات التباعد لمنع انتشار فيروس كورونا.


وفي الوادي الجديد سادت حالة من الفرح والسرور بين طلاب الثانوية العامة ، وذلك لسهولة  امتحان اللغة العربية والذي وصفه الطلاب بالسهل.


يقول الطالب حسين عبد القادر بمدرسة الشهيد  احمد منسي العسكرية بموط  إن امتحان اللغة العربيه جاء في مستوي الطالب المتوسط  وجميع النقاط سهلة ولا يوجد اي صعوبات.


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وأكد الطالب مصطفي سنتر أنه لا يوجد اية صعوبات في اللغة العربيه ويتمني ان تكون جميع المواد علي غرار اللغة العربية.


أما في جنوب سيناء اكد الطلاب احمد محمود حلمي وندي اشرف والشيماء علي ومارينا هاني وندي ايهاب ، ان الامتحان جاء من صميم المنهج، وفي مستوي الطالب المتوسط وبه بعض النقاط الصعبة. 



وقالت الطالبات منة محمود عيسي ونورا رمضان وسهيلة ناصر وسناء سيد عبد العزيز ، ان الامتحان  جاء جيدا ويحتاج الي تركيز قوي.


 
وأشارت الطالبة بريهام طارق، بلجنة مدرسة الزهور الثانوية بطور سيناء  الى إن الامتحان كان سهلا ولا يخلو من بعض التكات والنقاط ما بين السطور  وتحتاج للفهم .



في نفس السياق شهدت اللجان  انتظاما  في عملية دخول الطلاب والطالبات  حيث تم وضع  علامات إرشادية لتنظيم دخولهم  بدون زحام او تكدس  ومن خلال بوابات  التعقيم الذاتية التي عملت بكفاءة  عالية في اليوم الاول. 



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ويؤدي نحو 653 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ موزعين على ٣٣١٣ لجنة على مستوى الجمهورية، ويشارك في الامتحانات هذا العام 168 ألف مراقب وملاحظ، ويتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة في 49 كنترول، ويشارك في أعمال تصحيح الامتحانات 33434 مصححا.



وتأتي امتحانات الثانوية العامة 2020 مختلفة عن سابقاتها بسبب انعقادها في ظل جائحة كورونا، واتخذت وزارة التربية والتعليم مجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية؛ فأعلنت الوزارة الاستعانة بنحو 17 ألف جهاز لقياس درجات الحرارة للطلاب والمعلمين في اللجان بجانب توفير 33 مليون كمامة للطلاب والمعلمين والعمال وكافة المشاركين في أعمال الامتحانات، و7 ملايين جوانتي، و6 آلاف عبوة مطهر، وجعلت 14 طالبا فقط داخل اللجنة الفرعية لتوفير مسافات آمنة بين الطلاب.

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