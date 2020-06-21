الطلاب الوافدون يوجهون الشكر للإمام الأكبر لحرصه على مستقبلهم وصحتهم

تفقدت الدكتورة، نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين اليوم الأحد، سير أعمال أول أيام الامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية (المسابقة) بمعاهد البعوث الإسلامية (بنين وفتيات) للاطمئنان على سير اللجان وتجهيز المعاهد لاستقبال الطلاب.









وتابعت الصعيدي تفعيل اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب وصحتهم والقائمين على الامتحانات ووجهت بعض النصائح للطلاب بخصوص الالتزام بالإجراءات الوقائية.









كما تابعت رئيس المركز تعقيم اللجان قبل بدء حضور الطلاب،وشددت على ضرورة تنظيم دخول الطلاب والحرص على الالتزام بالمسافة الآمنة.









وبينت العميدة حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على سلامة الطلاب الوافدين، وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانات اللازمة للطلاب لخلق مناخ صحي آمن، وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم.







ومن جانبهم توجه الطلاب بالشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر لحرصه على سلامة الطلاب وحياتهم ومستقبلهم، مبينين التزام المركز بكافة سبل الوقاية والرعاية الصحية اللازمة لهم وأشادوا بأنها على أعلى مستوى.