ارتفاع الأطباء المصابين بفيروس كورونا الى 4 أطباء و4 من التمريض بمستشفي عزل الأقصر

شهدت مستشفى الأقصر العام، أمس الاحد، وصول الفريق الطبي الثانى للعزل الصحي لاستلام مهام عملهم لانقاذ مصابي فيروس كورونا " كوفيد– 19".

وكشف المصدر بان الفريق الطبي الجديد اتضح اصابة اربعة من هيئة التمريض بالمستشفي وذلك عقب الاشتباه في اصابتهم وتم عمل مسحه طبية لهم وجائت نتائج تحاليلهم ايجابية للفيروس.

وكان قد اعلنت مستشفى الأقصر العام للحجر الصحي، بالأمس عن إصابة مدير العزل الصحي وثلاث فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19 " وذلك خلال قيامهم بعملهم بالمستشفى.

وقد اصيب الدكتور محمد سعد انور مدير فريق العزل الصحي بالمستشفي والاطباء الثلاثة بالمستشفي والذين أصيبوا عقب انتهاء فترة العزل الصحي مع المصابين لمدة الـ 14 يوما فقاموا بعمل المسحه الدورية قبل رحيلهم فتبين بانهم مصابين بالفيروس.

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وأكد مصدر بمستشفي الاقصر العام بأن حالة الدكتور "محمد سعد" مدير العزل جيدة ويتلقى الان العلاج داخل المستشفي اما الطبيبة، لم يظهر عليها اعراض للفيروس رغم اصابتها ومن المقرر أن تتلقي العلاج عن طريق العزل المنزلى.