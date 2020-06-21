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أخبار العالم

وزير الدولة السعودي: أمن مصر والمملكة لا ينفصلان

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:10 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الدولة السعودي للشئون الإفريقية، أحمد قطان، اليوم الأحد، إن البيان القوي الذي أصدرته المملكة العربية السعودية بشأن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول أزمة ليبيا يعكس قوة ومتانة العلاقات السعودية المصرية. 


وأضاف قطان في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "بالفعل فإن أمن مصر هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة وأمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن مصر". 


وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية السعودية، إنه إلحاقًا لبيان تأييد حكومة المملكة العربية السعودية لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها، في السادس من شهر يونيو 2020م، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا، فإن حكومة السعودية تؤكد على أن أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية والأمة العربية بأكملها.


وأكدت الخارجية السعودية أن المملكة تقف إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والميليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة، معربًا عن تأييدها لما أبداه الرئيس السيسي بأنه من حق مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب.


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