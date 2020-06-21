ظاهرة تحتاج لدراسة.. وزير التعليم: إجراءات رادعة من الخميس المقبل لمنع تكدس أولياء الأمور أمام لجان امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه سيتم اتخاذ إجراءات قوية ورادعة لمنع تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان الخميس المقبل.









وتابع شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن ما تم رصده من حالات غش فى لجنة تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب بالرسوب، وتم فصل كل المراقبين والملاحظين فى هذه اللجنة.









وأكد أنه يتم نشر صور قديمة لحالات الغش، لافتا إلى أن تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان يحتاج الى دراسة.









وقال وزير التربية والتعليم، ان الدولة تبذل مجهودا خرافيا لتحقيق الأمان لجميع الطلاب، ويجب على أولياء الأمور أن يصبحوا قدوة، ولا يتجمعون أمام اللجان متجاهلين ما تطالب به الحكومة.







