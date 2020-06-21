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محافظات

إجراء الولادة الرابعة عشر بمستشفى عزل إسنا بنجاح

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:43 م
الولادة الرابعة عشر
الولادة الرابعة عشر بمستشفي عزل اسنا
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شمس يونس
اعلنت مستشفي اسنا التخصصي للعزل الصحي بجنوب الأقصر ، اليوم الاحد ، عن نجاح العملية القيصرية الرابعة عشر وذلك تحت اشراف الدكتورة الهام محمد محمود مدير عام المستشفي .

واكد مصدر بالمستشفي بانه تم اجراء العملية الرابعة عشر ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " وذللك عقب ساعات من نقلها الى مستشفي العزل الصحي .


شارك فى اجراء العملية الدكتور عماد فاروق أخصائي النسا و التوليد والدكتور سليمان الخطيب أخصائي التخدير والدكتورة الشيماء حامد أخصائية الاطفال. 

يذكر أن مستشفى اسنا التخصصي العزل الصحي اعلي مستشفيات العزل الصحي علي مستوي الجمهورية مسجلة أكبر حالات ولادة " الرابعة  عشر "واعلي نسب شفاء وخروج ايضا مسجلة 695حالة تعافي ، وعمت الفرحة أرجاء المستشفى بالولادة .

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