إجراء الولادة الرابعة عشر بمستشفى عزل إسنا بنجاح

اعلنت مستشفي اسنا التخصصي للعزل الصحي بجنوب الأقصر ، اليوم الاحد ، عن نجاح العملية القيصرية الرابعة عشر وذلك تحت اشراف الدكتورة الهام محمد محمود مدير عام المستشفي .





واكد مصدر بالمستشفي بانه تم اجراء العملية الرابعة عشر ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " وذللك عقب ساعات من نقلها الى مستشفي العزل الصحي .





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شارك فى اجراء العملية الدكتور عماد فاروق أخصائي النسا و التوليد والدكتور سليمان الخطيب أخصائي التخدير والدكتورة الشيماء حامد أخصائية الاطفال.

يذكر أن مستشفى اسنا التخصصي العزل الصحي اعلي مستشفيات العزل الصحي علي مستوي الجمهورية مسجلة أكبر حالات ولادة " الرابعة عشر " واعلي نسب شفاء وخروج ايضا مسجلة 695حالة تعافي ، و عمت الفرحة أرجاء المستشفى بالولادة .