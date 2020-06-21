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أخبار العالم

النمسا: الاتحاد الأوروبي يرفض الابتزاز التركي

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:39 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أكد المستشار النمساوي سيباستيان كورتز أن الاتحاد الأوروبي يجب ألا يتعرض "للابتزاز" من قبل تركيا، مشيرا إلى ضرورة وقف الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد.

وكتب كورتز على "تويتر" يوم الأحد، أنه شدد في تصريح لصحيفة "كاثيميريني" اليونانية على "أننا يجب ألا نتعرض للابتزاز من قبل تركيا. وعلينا وقف الهجرة غير الشرعية عند حدودنا الخارجية، مثل الحدود اليونانية".

وأضاف أن "هذه هي مسؤوليتنا كأوروبيين".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام بوعوده لتركيا بشأن المساعدة في التعامل مع تدفق اللاجئين وقال إن أوروبا تركت تركيا تتحمل أعباء اللجوء.

وكانت تركيا قد هددت مرارا بفتح حدودها أمام اللاجئين المتجهين إلى دول أوروبية.
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