المنوفية: طبيب تلا عرض حياة المواطنين للخطر وأجرى عليهم تجارب مخالفة

قال معتز حجازى، المتحدث الإعلامى بأسم محافظة المنوفية، إنه ورد إلى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بلاغًا يفيد أن هناك طبيب صيدلى بمركز تلا يقوم بعمل عقاقير لعلاج فيروس كورونا بالمخالفة للقانون، فوجهة بسرعة ضبط الطبيب والوقوف على حقيقة البلاغ.





وأضاف "حجازى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه بعد تشكيل حملة والتوجه للمكان محل الشكوى تبين صحة البلاغ وأن الطبيب يقوم بعمل وصفات يسميها طبية، لعلاج مرضى فيروس كورونا ، ومن ثم تجربتها على المواطنين.





وأكد المتحدث الإعلامى بأسم محافظة المنوفية، أنه تم إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، كونه عرض حياة المواطنين للخطر.



