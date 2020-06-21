أخبار الرياضة| كلوب يرفض إشراك محمد صلاح أمام إيفرتون.. وهاني أبو ريدة يقترب من رئاسة الجبلاية

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :









كشف الإعلامي سيف زاهر عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإنهاء أزمة انتخابات الجبلاية.

















نفى مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة ما تردد حول تحمل الوزارة التكاليف الخاصة بالمسحات التى تجريها الاندية حاليا قبل عودة النشاط الرياضى .

















انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ريال مدريد وسوسيداد، بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم"لا ليجا".

















رفض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، إشراك المصري محمد صلاح جناح الفريق في المباراة التي تجمع الريدز مع إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم"بريميرليج".

















أجرى حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عملية جراحية خلال الساعات الماضية بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.