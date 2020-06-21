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رياضة

إبراهيم سعيد: الخطيب أسطورة الكرة المصرية والأفريقية.. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:59 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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حسن العمدة
أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلى والزمالك سابقا، أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم المصري.

وقال إبراهيم سعيد، فى تصريحات متلفزة على برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten"، "محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية والأفريقية وأفضل من ارتدى رقم 10 فى التاريخ داخل مصر، مع احترامي لجميع اللاعبين".


وأضاف إبراهيم سعيد "كنت أحب مشاهدة لعب محمود الخطيب، فكان له طابع خاص داخل الملعب لما يقدمه من مهارات فنية رائعة".

وفي سياق آخر، خضع اليوم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحوصات طبية وإجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا، في ملعب التتش، استعدادا لاستئناف التدريبات خلال 48 ساعة.

ومن المقرر أن تستأنف بطولة الدوري في الفترة من 25 يوليو إلى أول أغسطس ، وفقا للمواعيد التي حددتها وزارة الشباب والرياضة.

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