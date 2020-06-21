إبراهيم سعيد: الخطيب أسطورة الكرة المصرية والأفريقية.. فيديو

أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلى والزمالك سابقا، أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم المصري.
وقال إبراهيم سعيد، فى تصريحات متلفزة على برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten"، "محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية والأفريقية وأفضل من ارتدى رقم 10 فى التاريخ داخل مصر، مع احترامي لجميع اللاعبين".
وأضاف إبراهيم سعيد "كنت أحب مشاهدة لعب محمود الخطيب، فكان له طابع خاص داخل الملعب لما يقدمه من مهارات فنية رائعة".
ومن المقرر أن تستأنف بطولة الدوري في الفترة من 25 يوليو إلى أول أغسطس ، وفقا للمواعيد التي حددتها وزارة الشباب والرياضة.