الأحمر للحب والأصفر للغيرة والأسود للغموض.. لون سيارتك يعكس شخصيتك

«الأحمر .. الأصفر.. الأخضر.. الأسود» تتعدد ألوان السيارات في جميع أنحاء العالم، ولكن هل فكرت يومًا أن لون سيارتك يعكس شخصيتك؟

بالطبع لكل فرد منا شخصية مستقلة منفردة تُفضل أشياء وترغب بها وتستنكر أشياء أخرى، ولكن المؤكد ان لون السيارة التي تمتلكها يكشف عن شخصيتك الحقيقية.





اللون الأحمر

من يمتلك سيارة حمراء اللون يتمتع بشخصية حساسة محبة للحياة والدفء والحب، والأحاسيس القوية؛ كما أنه لون من الألوان الساخنة المستمدة من حرارة الشمس قد يرتبط في بعض الأحيان بالمأساة، والقوة، والعنف وهو أقدم الألوان التي عرفها الإنسان في الطبيعة.





اللون الأبيض

صاحب السيارة بيضاء اللون هو شخصية أنيقة وراقية وتعشق الهدوء والوضوح وهو من أكثر الألوان شيوعًا في عالم السيارات.





اللون الأسود

من أكثر الألوان فخامة في السيارات، يرتبط بالغموض والثقة بالنفس يدل على أن الشخصية التي تقود السيارة تتمتع بالكلاسيكية والأناقة.





اللون الأصفر

من يمتلك سيارة صفراء اللون يتمتع بالحس الفكاهي والمرح وحب الحياة والغيرة.