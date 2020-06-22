التصميمات الأنسب لاستايل الصيف

أكدت عهود أشرف فاشون بلوجر، أن موضة صيف ٢٠٢٠ تحتاج إلى تصميمات خفيقة وأنيقة الشكل واللون في التصميم والاستايل لكي تكون جذابة، كما يفضل ارتداء ملابس ذات ألوان متناغمة الشكل والقوام وينصح بالابتعاد عن الملابس الداكنو ليلا ونهارا.





وتابعت أن الصيف يحتاج إلى ملابس خفيفة تدعو إلى التفاؤل والنشاط والطاقة والحيوية كي تظهر كل فتاة بمظهر أنيق وجذاب ويفضل الابتعاد عن اللون الاسود الذي كان موضة في وقت مضي من العام الماضي .





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واضافت كي تكون الفتاة أكثر جاذبية عن غيرها لابد أن تعتني بتصميمات تليق على جسمها ولون بشرتها وليس العكس تماما، ويفضل أيضا الابتعاد عن التصميمات الكلاسيكية في الصيف تحديدا، وينعكس جمال المرأة في بساطة تصميماتها وأناقته بعيد عن الفجاجة أو الألوان الجريئة والصاخبة .



