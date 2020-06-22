محمود من ذوى الهمم يستغيث من توقف معاشه بسبب معلومات خاطئة

شكا المواطن محمود عبد المجيد فودة ، المقيم فى قرية الصنافين القبلية التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف معاشه بالشئون الاجتماعية .

وقال فى رسالته : أنا كفيف وتم توقف معاشى من قبل وزارة التضامن الأجتماعى بسبب معلومات خاطئة علما بأننى رب أسرة ولدى طفلتين وفى أشد الحاجة للمعاش .

للتواصل مع القارىء من خلال الرقم التالى

01145497693

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.