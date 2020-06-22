AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

محمود من ذوى الهمم يستغيث من توقف معاشه بسبب معلومات خاطئة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:01 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار

شكا المواطن محمود عبد المجيد فودة  ، المقيم فى قرية الصنافين القبلية التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف معاشه بالشئون الاجتماعية .

 

 وقال فى رسالته : أنا كفيف وتم توقف معاشى من قبل وزارة التضامن الأجتماعى بسبب معلومات خاطئة علما بأننى رب أسرة ولدى طفلتين وفى أشد الحاجة للمعاش .

 

للتواصل مع القارىء من خلال الرقم التالى

01145497693

أقراء ايضا :

مهدى يستغيث من توقف معاش تكافل وكرامة دون سبب منذ عدة أشهر

 

 

   ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صابر من ذوي الهمم يستغيث بوزارة التضامن لإعادة صرف معاش تكافل وكرامة

دعاء تستغيث بوزارة التضامن للحصول على معاش تكافل لتربية أبنائها

أحمد من ذوى الهمم يناشد المسئولين الحصول على معاش تكافل وكرامة

مواطن يناشد وزيرة التضامن لإعادة صرف معاش تكافل وكرامة لإعانته على المعيشة

مواطن يستغيث لإعادة صرف معاش تكافل وكرامة بالأقصر

رامى من ذوى الهمم يناشد التضامن إعادة صرف معاش تكافل وكرامة المتوقف منذ 7 أشهر

ترشيحاتنا

بعد اعتزالها التمثيل.. العمر الحقيقي لإنجى خطاب..وفسخت خطوبتها بعد 3 أشهر

اتحاد اليد يدرس إلغاء دوري المحترفين دون تحديد بطل أو هابطين

داعيا إثيوبيا لتغليب لغة العقل.. خبير إماراتي لـ صدى البلد: مصر تتصرف كقوة إقليمية كبيرة فى أزمة سد النهضة

المفتاح الخفي للسيارات.. كيف تشغل السيارة إذا تلفت بطارية الريموت

هاشتاج حسام عاشور يتصدر تويتر.. ومغردون: هديت اللي فات وضيعت اللي جاي

أبرزها الصداع.. 4 علامات أن جسمك مليء بالسموم

AdvertisementS

10 أيام على زيادة المعاشات.. إعرف قيمة الإضافة الجديدة على معاشك

شقيقة اوس اوس:ابن شقيقي لم يسقط من البلكونة..بلاش أخبار مفبركة

الأهلي يعلن عن نتيجة مسحة كورونا: جميع عينات لاعبي الفريق والعاملين سلبية

الصحة: انخفاض إصابات كورونا في مصر عند هذا التوقيت

لأصحاب المعاشات.. استعلم عن إجراءات الحصول على العلاوات الخمس قبل صرفها أول يوليو

سقط أرضا أم من البلكونة.. كيف توفي رضيع الفنان أوس أوس

اتحاد اليد يدرس إلغاء دوري المحترفين دون تحديد بطل أو هابطين

منحلة أخلاقيا وتدعم العنصرية .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون آية حجازي

بعد اعتزالها التمثيل.. العمر الحقيقي لإنجى خطاب..وفسخت خطوبتها بعد 3 أشهر

داليا إبراهيم تعلن اعتزالها التمثيل .. تفاصيل

التعليم: اجتماع مع واضعي امتحان عربي الثانوية العامة اليوم وتعليمات بالمرونة في التصحيح

قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة.. وزيرا القوى العاملة والتضامن يبحثان تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهيموجلوبين كلمة السر.. ما علاقة الأنيميا بفيروس كورونا

غني بالفيتامينات.. طريقة عمل عصير الموز بالقهوة.. فيديو

أجواء عائلية و تورتة بيتي.. كيف احتفلت رئيسة وزراء نيوزيلندا بعيد ميلاد ابنتها