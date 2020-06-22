محمد يوسف: لا يصح فتح ملف نادي القرن.. أحقية الأهلي واضحة وأؤيد عودة الدوري

قال محمد يوسف، المدير الفني السابق للنادي الأهلي ، إن الأهلي هو نادي القرن الحقيقي، ولا يصح فتح الملف مرة أخرى.





وأكد محمد يوسف، في تصريحات متلفزة عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، "أحقية الأهلي في نادي القرن واضحة، ومن حق أي نادٍ المطالبة بالتظلم، ولكن هذا الكلام كان من سنوات طويلة".









وأضاف "أما بالنسبة إلى عودة الدوري فيجب عودته، لأن الدولة صاحبة قرار توقفه وهي صاحبة عودته؛ فلذلك على الجميع الالتزام بالقرار".





جدير بالذكر أن، نادي الزمالك خلال الآونة الأخيرة قام بتعليق لافتات تحمل شعار الزمالك نادي القرن الحقيقي، وطعن في أحقية تتويجه بهذا اللقب.