لاعب من أصول مصرية.. ناقد رياضي: تونس تسعى لـ تجنيسه.. وبرشلونة وتوتنهام مهتمان بضمه ..فيديو

أكد الناقد الرياضي وسيم أحمد، وجود محاولات من الاتحاد التونسي لتجنيس اللاعب الفرنسي "هيثم حسن"، ذي الأصول المصرية.





وقال "وسيم"، في مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد"، "هناك محاولات من جانب الاتحاد التونسي لتجنيس هيثم".





وأكمل "عرضت هيثم على الكابتن هاني رمزي، وقال إنه هيعرضه على أجيري لكن خروج المنتخب من بطولة إفريقيا أوقف الحديث عن الأمر".





وتابع "مع تدخل الاتحاد التونسي وإصرارهم تواصلت مع حسام البدري وكان مهتمًا جدا باللاعب، فهو يملك بنية جسدية جيدة، كما أنه يملك مهارات كبيرة".





وأضاف "هيثم حسن يتحدث الفرنسية فقط ولا يتحدث العربية، لكنه يحمل الباسبور المصري".





وأتم "هناك عروض للاعب من برشلونة وتوتنهام وواتفورد وموناكو، كما أنني رشحت سام مرسي وأمير عادل جاكوبسن وعبدالله ياسين من قبل لجهاز المنتخب".



