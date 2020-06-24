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أخبار البلد

الجانب المظلم.. فيلم وثائقي جديد عن إرهاب تميم.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:45 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أعدت مؤسسة "ماعت "فيلمًا وثائقيًا بعنوان «قطر.. الجانب المظلم» كشفت فيه العديد من جرائم النظام القطري ضد معارضيه من النساء والتنكيل بهن خارجيًا وداخليًا، وطردهن خارج البلاد وتعرضهن للانتهاكات المستمرة من خلال الاستخبارات القطرية.

واستعرض الفيلم الوثائقي الذي كشف مصادر التمويل القطرية التي تحصل عليها جماعات الإرهاب في العديد من الدول لتنفيذ مخططات تميم بن حمد في المنطقة، إضافة إلى ما يقوم به لتهديد المنطقة المستمر من خلال إمداد العناصر الإرهابية بالأسلحة وتوفير الملاذات الآمنة لهم، وإتاحة وسائل الإعلام القطرية لهم، ورعاية شيوخ الإرهاب في الدوحة.

كما كشف الفيلم شهادات وتسجيلات صوتية خاصة تكشف عن الوجه الحقيقي لقطر وأميرها ونظامها الإرهابي، وما يقوم به من جرائم وانتهاكات متعددة تستوجب محاكمته دوليًا، وفضح الفيلم نظام تميم بالوثائق والشهادات الخاصة التي بينت وجه تميم وأعوانه من الإرهابيين، ومعاداتها للدول العربية والتحريض المستمر ضدها، والذي أدى إلى خسائر كبيرة في الدوحة.
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