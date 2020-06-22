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ثقافة

نعمان منذر يناقش ثور قريش بالنيل الثقافية.. الأربعاء

الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يستضيف الإعلامي خالد منصور، الكاتب نعمان منذر لمناقشة روايته "ثور قريش"، وذلك في حلقة جديدة من برنامج كلمات في حدود الواحدة والنصف ظهرا يوم الأربعاء 24 يونيو 2020 على شاسة النيل الثقافية.

من أجواء الرواية "إجابتك كانت غلط لما سألتك المعلمة عن موقع بلدك ع الخريطة بابا.. أول مرة أشرت ع الكويت.. ولما قالت لك غلط أشرت على مصر. وين العراق يا بطل؟" قالها هاشم مصحوبةً بضحكةٍ لزوميةٍ لتخفيف حدة الغضب التي انتابت زيد.

"إنت رحت العراق يبه؟". انتفض هاشم كمن تعرَّض لصعقةٍ كهربية على حين غرَّة، وأطرق صامتًا لفترة ليست بالقليلة. "الليلة نروح السينما أنا وإنت بس، أمك راح تنطرنا ع العشا عند عمك غازي، هناك راح أجاوبك يا صديقي".

تدور أحداث الرواية بين العراق والكويت العراق ومصر وأوروبا. فمن هو ثور قريش بالأساس؟ ومتى التقى زيد دليلة في حقيقة الأمر؟ كل هذا وأكثر مما تطرحه الرواية من أسئلة شائكة.

يذكر أن "نعمان منذر" صحفي وباحث متخصص في الشأن العراقي، عمل مدربًا للصحافة الاحترافية في عدة منظمات ومراكز بحثية مصرية وأجنبية. تلقى تعليمه الأساسي والجامعي ما بين الكويت وبغداد والقاهرة.
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