ترامب يطالب الكونجرس بعدم تمرير قانون الشرطة

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، من أعضاء الكونجرس عدم تمرير قانون لحل الشرطة الأمريكية.





وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يريد الحزب الديموقراطي تمرير مشروع قانون هذا الأسبوع سيدمر شرطتنا".





وأضاف: " "نأمل أن يقاتل أعضاء الكونجرس الجمهوريون ونواب الكونجرس بشدة لإلحاق الهزيمة به. يجب أن نحمي ونعتز بشرطتنا، فهي تحافظ على سلامتنا".





وأفرجت الشرطة الامريكية على الضابط الثاني المتهم في قضية جورج فلويد بكفالة مالية وصلت لأكثر من 60 ألف دولار.





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فأن الشرطة افرجت مساء الجمعة عن توماس البالغ من العمر 37 عام المتهم الثاني في قضية جورج فلويد.





وحسب ما ورد في الصحيفة قررت الشرطة الإفراج عن المتهم الثاني بقتل المواطن ذو الأصول الإفريقية ، بعد عدم ثبوت أي دليل يشير إلى انه قتل جورج فلويد عمدا.



