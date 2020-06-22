انفجار في مستودع للذخيرة بريف القامشلي السوري وسقوط قتلى.. فيديو

تعرض مستودع للذخيرة بريف القامشلي الشرقي تابع لقوات سوريا الديمقراطية، مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين في صفوف القوات الكردية في سوريا.





ووفقا لوكالة الأنباء السورية فإن: ""انفجارا وقع في مخزن للأسلحة والذخيرة في المنطقة الصناعية ببلدة رميلان".





وأشار إلى أنه أعقبته سلسلة انفجارات استمرت لفترة طويلة وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر القوات الكردية.





وتابع أن عناصر "قسد"، فرضت حظر تجول على كامل البلدة بالتزامن مع تحليق للطائرات الأمريكية على ارتفاع منخفض في الأجواء الممتدة من مطار خراب الجير، وصولا إلى بلدة رميلان.





ولا تزال الاراضي السورية تشهد ارتفاع في وتيرة الأحداث خلال الفترة الماضية، مع محاولات تركيا انهاء التواجد الكردي في سوريا.