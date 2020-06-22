مواعيد مباريات اليوم الاثنين 22 -6- 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الاثنين، 22-6-2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية.

وعادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي، في أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم ليجانيس و غرناطة 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3

فياريال و إشبيليه 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3

