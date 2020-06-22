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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 22 -6- 2020 والقنوات الناقلة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم، الاثنين، 22-6-2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية.

وعادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي، في أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم
ليجانيس و غرناطة 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3

فياريال و إشبيليه 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم
مانشستر سيتى و بيرنلى 9:00 على قناة beIN SPORT HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم
فيورنتينا ضد بريشيا 7:30

ليتشى ضد ميلان 7:30

بولونيا ضد يوفنتوس 9:45


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