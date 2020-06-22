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رياضة

رئيس بني عبيد: انتصارنا على الزمالك في 2009 سبب شهرتنا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قال الدكتور هرماس رضوان، رئيس نادي بني عبيد، إن فوز النادي على الزمالك في كأس مصر الشهير هو سبب شهرته الشخصية وشهرة النادي.

وأكد هرماس رضوان في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "بعدما أوقعت القرعة مواجهتنا مع الزمالك، كنا قد قررنا مواجهة الزمالك من أجل الشهرة والتسويق ولكن ليس من أجل الفوز".

وتابع: "اتحاد الكرة رفض إقامة الزمالك في استاد بني عبيد، ولكننا أصرينا على موقفنا بإقامة المباراة في ملعبنا".

وأضاف: "اللاعبون أبلغوني بإصرارهم على لعب المباراة وعدم إلغاءها وأبلغوني بانهم قادرون على الفوز في ميت عقبة".

وواصل لا أعرف سبب رفض إقامة المباراة في استاد بني عبيد رغم أنه كان مرشح لاستضافة كأس العالم 2010".

وأختتم : "لاعبو بني عبيد أصروا على استكمال المباراة، وروحهم وراء الفوز وتوقعت الفوز بعد هدف المندوه بسبب الإصرار".
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