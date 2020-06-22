محمد البياع يكتب: إلى أردوغان.. كش ملك

لا شك ان جميع خطابات الرئيس السيسي تحيي الأمل من بين ركام اليأس والوهن الذى يعترى الامة العربية , ولكن خطاب سيادة الرئيس يوم اول امس واثناء تفقد سيادته جاهزية قواتنا المسلحة بالمنطقة الغربية كان حديث ينتظرة كل مواطن عربي غيور على الاراضى العربية

فقد احدث خطاب سيادة الرئيس فيما يتعلق بالملف الليبي حراكا وتغيرا جوهريا فى المعادلة السياسية على مستوى العالم ، بل وفى الخريطة العسكرية , بجعل مدينة سيرت وقاعدة الكفرة خط احمر , فالكفرة تشكل اكبر القواعد الجوية الليبية، وتتميز ببنيتها التحتية القوية , بينما يشكل استيلاء قوات الوفاق على مدينة سرت قد تتيح لهم السيطرة على ممرا يبلغ طولة 350 كلم على طول الطريق الشمالي مرورا بالهلال النفطى وحتى بنى غازى , النقطة الاقرب للحدود المصرية





وقد تبايانت ردود الافعال كان معظمها ترجيحا لكافة مصر , وبالطبع كان اول مؤيدى موقف مصر , هم تأيد حلفاء مصر الاستيراتيجيين





قد نختلف داخليا سياسا او اقتصاديا , لكن بالتأكيد جميعنا يتفق على ان امن مصر يعد خط اصتفاف مقدس وموحد لنا جميعا مصريين وعرب شرفاء , و لا حيده عنه ابدا , وبكل ثقة في أي قرار قد تتخذه القيادة المصرية لحماية مصر, وايمانا بانها تعلى المبادئ الانسانية الساميه , و تعتمد دائما على اعمال قيم السلام والامانة والشرف.

فبالرغم من ان الجيش المصري يعد من أقوى جيوش المنطقة, بل من اقوى عشرة جيوش على مستوى العالم, وفقا لموقع (جلوبل فاير بور ) ,لكنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد وقادر علي الدفاع عن أمن مصر سواء داخل حدود الوطن او خارجه وقد بدى ذلك صريحا من توجيه الرئيس للقوات صراحة .

وبوصفى رجل قانون , فأؤكد انه من الناحية القانونية الدولية فان انحياز مصر الى اليبيين ضد التدخل الاجنبي و الإرهاب , لطالما نددت به كل المنظمات الدولية , لا سيما الامم المتحدة وكذلك كل دول العالم المتحضر الداعى الى السلام ،فضلا عن ثبوت حق مصرى الثابت وفقا للقانون الدولى وكل المواثيق الدولية فى الحفاظ على سيادتها وامنها القومى ضد اى خطر يمس به , خاصة بعد استنفاذ مصر لكل الطرق التفاوضية والسلمية , ولعل كان من ابرازها اتفاق الصخيرات (2015), هو اتفاق شمل أطراف الصراع في ليبيا وتم توقيعه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة , ومؤتمر برلين فى يناير 2020, واخيرا اعلان القاهرة للسلام الداعي لوقف إطلاق النار فى يونيو الجارى .