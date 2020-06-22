ناقوس الخطر.. ارتفاع كبير في معدل عدوى كورونا بألمانيا

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى 2.88، أمس الاحد، وهو ما يعد ارتفاع كبير في منحنى الإصابات من جديد.





ويتوقع الخبراء، إنه في حالة استمرار ارتفاع المعدل، قد تلجئ ألمانيا مرة أخرى إلى الإغلاق، وذلك منعا لانتشار الفيروس من جديد.





وكانت ألمانيا قد سجلت الجمعة الماضية معدل انتشار 1.06، وهو ما يشير إلى انخفاض نسب العدوى، إلا ان الارتفاع الأخير يدق ناقوس الخطر.





ويعني نسبة 2.88، أن كل 100 مصاب في ألمانيا ينقلوا العدوة إلى 288 شخص أخر.





وفضلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الإبقاء على إجراءات العزل العام لفترة أطول، لكنها خففت القيود تدريجيا في الأسابيع الأخيرة عقب ضغوط من بعض السياسيين بهدف إعادة تشغيل الاقتصاد.











