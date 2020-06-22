AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ناقوس الخطر.. ارتفاع كبير في معدل عدوى كورونا بألمانيا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 05:44 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى 2.88، أمس الاحد، وهو ما يعد ارتفاع كبير في منحنى الإصابات من جديد. 

ويتوقع الخبراء، إنه في حالة استمرار ارتفاع المعدل، قد تلجئ ألمانيا مرة أخرى إلى الإغلاق، وذلك منعا لانتشار الفيروس من جديد. 

وكانت ألمانيا قد سجلت الجمعة الماضية معدل انتشار 1.06، وهو ما يشير إلى انخفاض نسب العدوى، إلا ان الارتفاع الأخير يدق ناقوس الخطر. 

ويعني نسبة 2.88، أن كل 100 مصاب في ألمانيا ينقلوا العدوة إلى 288 شخص أخر. 

وفضلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الإبقاء على إجراءات العزل العام لفترة أطول، لكنها خففت القيود تدريجيا في الأسابيع الأخيرة عقب ضغوط من بعض السياسيين بهدف إعادة تشغيل الاقتصاد.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميركل: ألمانيا ستعرف عواقب تخفيف الإغلاق بعد 14 يوما من الآن

ألمانيا تعلن حصيلة وفيات وإصابات كورونا

ألمانيا تحذو حذو النمسا .. ارتداء الكمامة إجباري في المواصلات والأسواق

215 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

تقارير: ألمانيا قد تضطر لإغلاق البلاد مرة أخرى عقب ارتفاع إصابات كورونا

كلمة السر ألمانيا.. دومينيك راب يكشف سبب عدم رفع بريطانيا قيود الإغلاق

ترشيحاتنا

دعوة المظلوم.. احذر .. كلماته مستجابة ولو كان كافرا

بعد 2000 سنة.. الوصول للسر الفرعوني المفقود

زيدان: ريال مدريد حقق فوزا مستحقا على سوسيداد.. وعلينا مواصلة الانتصار

هل قيام الليل صلاة فقط أم له عبادات أخرى؟ الإفتاء ترد

بفستان جريء .. ميريام فارس برفقة ابنها وزوجها في عيد الأب

لأسباب فنية.. تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب حول ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. كارمن بصيبص تبهر جمهورها بإطلالة كاجوال

منها البيض والسلمون.. 13 طعاما للمرأة الحامل

بحجة العلاج.. دجالة تقتل طفلًا صغيرًا بإدخال وجهه في مياه حارقة