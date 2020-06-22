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أخبار العالم

جنبلاط: على الجامعة العربية التضامن مع مصر الدولة الأم

الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:24 ص
صدى البلد
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شريف سيد
دعا وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، من الجامعة العربية بالتحرك لمعالجة التحديات التي تقف في وجه مصر، وتهدد الأمن القومي العربي. 

وكتب جنبلاط وفق ما كتبه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الدولة العربية الام تحاصر في امنها المائي والغذائي من قبل الحبشة والإرهاب  في سيناء  وفجأة تطورات الوضع الليبي تشكل وضعا معقدا إضافيا". 

وأضاف: "لا بد للجامعة من التحرك للتضامن مع مصر لمعالجة هذه التحديات التي تشكل تهديدًا للامن القومي العربي". 

وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تريد من مجلس الأمن الدولي، الاضطلاع على قضية سد النهضة بمسئولية، ومنع إثيوبيا من البدء في عملية ماء خزان سدها، الشهر المقبل، وذلك عقب انهيار المفاوضات. 

واتهم شكري في حوار مع وكالة أسوشيتد برس الأمريكية المسئولين في الجانب الإثيوبي بإذكاء العداء بين البلدين، وذلك عقب إعلان اثيوبيا استعدادها لملئ الخزان دون الانتظار للمفاوضات. 

وقال شكري في حواره إن مجلس الأمن مسئول بشكل وثيق في معالجة أي تهديد للسلام والأمن الدوليين، وهو ما تقوم به إثيوبيا بقرارها الإحادي، ما يشكل تهديد على الأمن والسلام الدوليين. 
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