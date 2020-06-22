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رياضة

بعد تعافيه من كورونا.. محمود سعد يشارك في اجتماع اتحاد الكرة بـ 12 ناديا بالقسم الثاني

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:32 ص
محمود سعد
محمود سعد
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يسرى غازى
يشارك اليوم، الاثنين، الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة فى أول اجتماع رسمي عقب تعافيه من إصابته بفيروس كورونا للجنة المشكلة من القسم الثاني، لمناقشة حسم مصير دورى الدرجة الثانية وتعديل لائحة النظام الأساسي.

كانت اللجنة الطبية للجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان سمحت للدكتور محمود سعد بالخروج إلى عمله بعد الاطمئنان على تعافيه بشكل كامل من الإصابة بفيروس كورونا.

ويترأس الاجتماع الدكتور جمال محمد على نائب الجبلاية بصفته رئيس اللجنة فى حضور ٤ مندوبين من مجموعة الصعيد ومثلهم فى مجموعة القاهرة ومثلهم من مجموعة بحرى بواقع ١٢ مندوبا لمناقشة التصور الخاص بعودة مسابقة المظاليم والمعوقات التى يمكن تذليلها فضلا عن مناقشة تعديل لائحة النظام الأساسي.

ومن المقرر حضور الاجتماع أيضا الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة للمشاركة فى المناقشات المزمع طرحها على هامش الاجتماع من أجل التوصل إلى صيغة توافقية فى ظل إعلان العديد من أندية المظاليم رفض المشاركة فى المسابقة المحلية فى حال التمسك بعودتها مجددا.

يذكر أن الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل عيد الفطر المبارك وجرت محاولات لعلاجه فى منزله تحت إشراف الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالجبلاية ثم تلقى العلاج فى مستشفى السلام الدولى إلى أن تماثل للشفاء وعاد إلى عمله.
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