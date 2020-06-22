بعد تعافيه من كورونا.. محمود سعد يشارك في اجتماع اتحاد الكرة بـ 12 ناديا بالقسم الثاني





يذكر أن الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل عيد الفطر المبارك وجرت محاولات لعلاجه فى منزله تحت إشراف الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالجبلاية ثم تلقى العلاج فى مستشفى السلام الدولى إلى أن تماثل للشفاء وعاد إلى عمله.

ومن المقرر حضور الاجتماع أيضا الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة للمشاركة فى المناقشات المزمع طرحها على هامش الاجتماع من أجل التوصل إلى صيغة توافقية فى ظل إعلان العديد من أندية المظاليم رفض المشاركة فى المسابقة المحلية فى حال التمسك بعودتها مجددا.