في عيد ميلاده.. تعرف على سر باروكة أشرف عبدالغفور

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان أشرف عبد الغفور، والذي اشتهر بتقديم الأدوار التاريخية والاجتماعية والدينية الهامة على مدار مشواره الفنى، كما رأس أشرف عبد الغفور نقابة المهن التمثيلية لأكثر من عام وجاء خلفا له أشرف زكي.





ويمتلك تاريخا قويا في كل مجال، ففي التلفزيون شارك في بطولة عدة مسلسلات منها فارس بلا جواد والقاهرة والناس أما في السينما فشارك في بطولة عشرات الأفلام منها الشيطان ورجال في المصيدة وصوت الحب.



