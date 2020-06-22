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فن

في عيد ميلاده.. تعرف على سر باروكة أشرف عبدالغفور

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:24 م
اشرف عبدالغفور
اشرف عبدالغفور
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شيرى نبيل


يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان أشرف عبد الغفور، والذي اشتهر بتقديم الأدوار التاريخية والاجتماعية والدينية الهامة على مدار مشواره الفنى، كما رأس أشرف عبد الغفور نقابة المهن التمثيلية لأكثر من عام وجاء خلفا له أشرف زكي.

ويمتلك تاريخا قويا في كل مجال، ففي التلفزيون شارك في بطولة عدة مسلسلات منها فارس بلا جواد والقاهرة والناس أما في السينما فشارك في بطولة عشرات الأفلام منها الشيطان ورجال في المصيدة وصوت الحب.

واشتهر أشرف عبد الغفور بارتداء باروكة للشعر على رأسه فى كل حياته سواء العملية أو الشخصية ولكن اضطر عبد الغفور أن يظهر بدون باروكة فى بعض أعماله الفنية وجاء شكله مختلفا تمامًا.
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في عيد ميلاده.. تعرف على سر باروكة أشرف عبدالغفور

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