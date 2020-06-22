للوقاية من كورونا.. جهاز مدينة الشيخ زايد: تسليم وحدات JANNA1 للإسكان الفاخر وسط إجراءات احترازية

صرح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بأنه جار تسليم وحدات مشروع "JANNA1" للإسكان الفاخر بالمدينة للفائزين بالوحدات وسط إجراءات احترازية عند إنهاء إجراءات التسليم، لحماية المواطنين الفائزين بالوحدات والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومن الاجراءات المطبقة ضرورة ارتداء الكمامات، وتوفير مواد التطهير والتعقيم.





وأشار المهندس مصطفى فهمى إلى أن المشروع يقع بمنطقة المحور المركزى بالمدينة ويضم 912 وحدة سكنية (٣٨عمارة) كمرحلة أولى، لافتًا إلى أنه تم تسليم أكثر من 25 وحدة وأن الجهاز سيقوم بتسليم الوحدات على أيام متتالية حتى يوم الثلاثاء الموافق ٤ أغسطس المقبل لمنع التزاحم بين الفائزين.





ونوه رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد إلى أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق وتنسيق الموقع، مضيفًا أنه يتم تلافي أية ملاحظات يبديها الحاجزون للوحدات أثناء عملية التسليم.



