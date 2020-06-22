الحياة السوداء..مظاهرة ضخمة في لندن لإزالة تمثال تشرشل.. صور

اجتاحت المظاهرات العاصمة البريطانية لندن، لإظهار دعمهم لحركة "الحياة السوداء" التي تجتاح البلاد، وللمطالبة بإزالة تمثال تشرشل، فـ السير ونستون ليونارد تشرسل، كان رئيس وزراء بريطاني ويعرف بعنصريته وقتله للعمال.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد سار في المظاهرات حوالي 5 آلاف متظهر يحملون لافتات للتضامن مع الحركة العالمية المندلعة بعد مقتل الشرطة للرجل الأسمر جورج فلويد في الولايات المتحدة بطريقة مأساوية.





وتواجد المئات من المتظاهرين في العاصمة قبل التوجه إلى دوانينج ستريت لدعم الحملة المنهضة للعنصرية، وتجمعت حشود سلمية في ساحة البرلمان في وستمنستر، وتواجدوا حول تمثال ونستون تشرشل المعلن عنه مؤخرا.





حاصرت الشرطة النصب التذكاري لتشرشل، حيت تواجد الضباط المسلحون بالساحة لحماية ممتلكات الدولة فيها، خوفا من محاولات المتظاهرين لإفساد التمثال.





وظهر رجل يعبر عن احتجاجه بطريقة هادئة، حيث يقف في ثبات بجوار تمثال تشرشل ممسكا بيديه كتاب يقرأه.