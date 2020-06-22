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برلمان

تشكل خطورة على صحة الطلاب.. برلمانية تنتقد تجمعات أولياء الأمور أمام المدارس

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:00 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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فريدة محمد
انتقدت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، مشاهد تزاحم أولياء الأمور أمام المدارس وذهابهم مع ابنائهم لحضور امتحانات الثانوية العامة، مشيرةً إلى أن هذا يتسبب في زيادة فرص انتشار فيروس كورونا، وإهدار الإجراءات المشددة التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لتعقيم وتطهير الطلاب. 

ولفتت فهيم، في بيان لها، ضرورة وجود ثقافة التعامل مع الأزمات والظروف الاستثنائية، أهمها التزام أولياء الأمور في منازلهم وعدم الذهاب مع الطلاب. 

وأشارت إلى أن التجمعات التي حدثت أمام المدارس في اليوم الأول يستلزم تدخل سريع وإيجاد آلية لمنع هذه التجمعات وفضها بأي طريقة حفاظا على سلامة وصحة الطلاب. 

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية وفرت جميع الإمكانيات لتنظيم امتحانات الثانوية العامة واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية حياة الطلاب. 
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