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برلمان

الحرية المصري: ندعم قرارات الدولة ونقف خلفها لحماية حدودها

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:24 م
حزب الحرية المصرى
حزب الحرية المصرى
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ماجدة بدوى
أكد حزب الحرية المصرى، على دعمه لكافة قرارات الدولة المصرية فى جميع  المجالات وذلك نحو حماية الدولة والحفاظ على حدودها، معلنا دعمه للقيادة السياسية فى جميع قراراتها بهذا الشأن. 

وقال المحاسب أحمد مهنى، الأمين العام للحزب، إن الحزب يدعم  الدعوات المصرية السلمية نحو حل المشكلة الليبية حفاظا على هوية الدولة الليبية وشعبها الشقيق.

وأضاف مهنى، فى بيان صحفى له، أن خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حمل رسائل هامة تؤكد على احتفاظ مصر على حق الدفاع واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لحماية الأمن والمصالح المصرية ضد الميليشات الإرهابية والمرتزقة التي تعيث في الأراضي الليبية الفساد. 

وأضاف مهنى، إنه فى التوقيت الحالى الذى تشهده البلاد يتطلب تكاتف جميع القوى السياسية والحزبية خلف الدولة المصرية، والاصطفاف خلف القيادة السياسية المصرية ومساندتها فى  حربها التى تخوضها ضد الإرهاب عن المنطقة العربية بأكملها.
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