بعد خروجهم من عزل العجمي.. متعافون: الدولة والحكومة عاملة اللي عليها

أشاد عدد من المتعافين من فيروس كورونا المستجد بدور الحكومة والدولة في رعاية المرضى، بعد الرعاية والخدمة الممتازة التي يقدمها الأطقم الطبية بمستشفى العجمي، و والذين يضربون مثالًا رائعًا في خدمة المرضى في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأثنى حامد العزازي، أحد المتعافين حديثًا، على دور الدولة والحكومة في أزمة كورونا، حيث تقوم بدورها على أكمل وجه وهو ما شاهده بعينه داخل المستشفى، مضيفًا "لعناية ممتازة جدًا جدًا وبصراحة الدولة والحكومة عامله حاجات كتير والناس اللي خارج المستشفى متعرفش الحاجات دي، والرعاية ممتازة جدًا جدًا."





وأعرب أحد المتعافين عن شكره لأطباء بالمستشفى، قائلًا "أنا أشيد بالناس اللي في المستشفى، وأشكر الناس اللي موجودين هنا، اللي خدمونا وهما فعلا جيش أبيض وربنا يزيد ويبارك في مصر".





وتقدمت أمل رضوان، احدى المتعافيات، بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الأطباء والممرضين، الذين وقفوا إلى جوارها حتى شفائها وخروجها من المستشفى.





بينما أشار أحد المسنين المتعافين إلى أنه وجد أطباء المستشفى بانتظاره عند قدومه فجرًا، مشيرًا إلى أن العناية والرعاية التي وجدها في المستشفى لم يجدها في أي مكان من قبل، وبخاصة دكتور وليد الذي لم يتوان في رعايتهم، وخدمتهم، بل وحتى تقديم المياه لهم، وكذلك الدكتورة ميرفت التي كانت تمر يوميا عليهم وتتساءل عن أي شكوى لهم.





وتابع: "الدكتور وليد راجل فوق الوصف، طول 24 ساعة بينزل ويتابع المرضى ويسأل كل مريض محتاج ايه، لدرجة ان هو بيجب لنا المايه والفطار والغداء، وفي إحدى الحالات، قام بجر انبوبة الاكسجين لانقاذها".



