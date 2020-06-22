إزالة 32 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمراكز المنيا

وأشار المحافظ، إلى أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 32 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها حالتي تعد بناء مخالف للقانون 119 بمساحة 324 مترا مربعا، و21 حالة تعد على أراضي زراعية خاصة، بمساحة 2397، و9 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة، بمساحة 494 مترا مربعا، ليصل اجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى امس الأحد، 819 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3944 فدانا و5 قراريط، و4066 حالة إزالة مباني بمساحة 559979 مترا مربعا.
كان اللواء أسامة القاضي قد أعلن، أنه تم اختيار
محافظة المنيا لتكون أولى محافظات مصر في تطبيق منظومة المتغيرات المكانية ورصد
التعديات، مشيرًا إلى أن منظومة المتغيرات المكانية تقوم برصد أي متغيرات
بنائية أو زراعية أو المخالفات بأي صورة، بشكل دقيق على مستوى جميع الأحياء
والمراكز والمدن في جميع المحافظات، مما يساعد في رصد مخالفات البناء أو التعديات
على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.
وأوضح أن الهدف من إنشاء وحدة للمتغيرات المكانية بالإدارة العامة لجهاز أملاك الدولة بالمحافظة، بالتنسيق مع مركز المتغيرات الرئيسي بالمساحة العسكرية، للعمل على رصد أي متغيرات بنائية بشكل دقيق على مستوى كل الأحياء والمراكز والمدن، والتي ستمكن المحافظة من رصد أي مخالفات في البناء أو تعديات على أراضي أملاك الدولة مما يسهل عمليه إزالتها من المهد ومنعها.