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محافظات

إزالة 32 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمراكز المنيا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:20 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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أيمن رياض

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية للمراكز والمدن، مستمرة في تنفيذ حملات إزالة جميع أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية.

والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وأشار المحافظ، إلى أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 32 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها حالتي تعد بناء مخالف للقانون 119 بمساحة 324 مترا مربعا، و21 حالة تعد على أراضي زراعية خاصة، بمساحة 2397، و9 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة، بمساحة 494 مترا مربعا، ليصل اجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى امس الأحد، 819 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3944 فدانا و5 قراريط، و4066 حالة إزالة مباني بمساحة 559979 مترا مربعا.


كان اللواء أسامة القاضي قد أعلن، أنه تم اختيار محافظة المنيا لتكون أولى محافظات مصر في تطبيق منظومة المتغيرات المكانية ورصد التعديات، مشيرًا إلى أن منظومة المتغيرات المكانية تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو المخالفات بأي صورة، بشكل دقيق على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن في جميع المحافظات، مما يساعد في رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.


وأوضح أن الهدف من إنشاء وحدة للمتغيرات المكانية بالإدارة العامة لجهاز أملاك الدولة بالمحافظة، بالتنسيق مع مركز المتغيرات الرئيسي بالمساحة العسكرية، للعمل على رصد أي متغيرات بنائية بشكل دقيق على مستوى كل الأحياء والمراكز والمدن، والتي ستمكن المحافظة من رصد أي مخالفات في البناء أو تعديات على أراضي أملاك الدولة مما يسهل عمليه إزالتها من المهد ومنعها.

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