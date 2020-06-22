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برلمان

برلماني: الجيش الليبي بعث رسالة للعالم بمواقف الرئيس السيسي التاريخية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:41 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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فريدة محمد
أكد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أهمية تصريحات اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى التى أعرب فيها استغرابه من طريقة تعامل المجتمع الدولى مع أزمة ليبيا وأن نهر الدماء الذى بدأ في ليبيا منذ 2011 بعيد كل البعد عن الإنسانية. 

وأشاد "المسعود" في بيان، الاثنين، بتأكيد اللواء المسماري أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما تحدث عن الأزمة الليبية لم يتحدث عن مكاسب أو نفط ولكن عن حل سياسى وان "أردوغان" عندما يتحدث عن ليبيا يتحدث عن الغاز والنفط، ودول أخرى تتحدث عن مكاسب أخرى وكأن ليبيا كعكة ويجب أن ينالوا نصبهم منها على حساب أرواح الليبيين وسنوات ضاعت من عمرهم.

واعتبر النائب محمد المسعود ان هذه التصريحات من "المسمارى" رسالة للعالم كله بالمواقف الوطنية والتاريخية من الرئيس السيسى بشأن الأزمة الليبية وحرص مصر على التوصل لحل سلمى بما يحقق امن واستقرار ليبيا معلنا اتفاقه مع تأكيد "المسمارى" بأن الأزمة في ليبيا انعكست على الليبيين، حيث إن الدراسة متوقفة والأزمة انعكست على نفسية الليبيين.

موضحا أن الموقف العربى هو الموقف المنقذ من هذه الأطماع التركية وغير التركية وطالب النائب محمد المسعود من الشعب الليبيى الشقيق الوقوف خلف الجيش الوطنى الليبيى والمؤسسات الشرعية الليبية لمواجهة اطماع النظام التركى الارهابى فى النفط الليبيى ومقدرات الشعب الليبي خاصة بعد تأكيد اللواء أحمد المسمارى بأن تركيا تعمل بالوكالة وهناك من يقف خلف تركيا ولدينا شركات من كل الجنسيات مختلقة وكبرى وهناك من يسعى أن يفرض سيطرته على الإدارة السياسية والوطنية الليبية ويتعاقد هو مع الشركات الأجنبية في ليبيا ويسيطر على المنطقة بالكامل ويهدد المناطق الأخرى.
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