البورصة الأمريكية تتجه للارتفاع متجاهلة المخاوف بشأن كورونا

تتجه البورصة الأمريكية إلى افتتاح تعاملات الأسبوع، اليوم، الاثنين، على ارتفاع في ظل صعود مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بالتعاملات الإلكترونية المبكرة، على الرغم من القفزة المسجلة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا والمخاوف من اندلاع موجة ثانية للوباء.





ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر"داو جونز" بنسبة 0.86% عند مستوى 25745 نقطة، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.81% مسجلة 3085 نقطة، وصعدت عقود "ناسداك" بنحو 0.84% عند مستوى 10007 نقاط.





وأفادت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت ما يقرب من 700 وفاة و30 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين وهو أعلى معدل للإصابات منذ مايو الماضي، ليصل مجموع المصابين في البلاد إلى مليونين و222576 شخصا.





ويرى الباحث الاقتصادي لدى مجموعة "فايتل نولدج" أدم كريس فولي أن بواعث القلق بشأن تجدد انتشار فيروس كورونا تظل قائمة، لكن يبدو أن الحكومات ماضية في تنفيذ خططها بشأن إعادة الاقتصاد، ومن ثم فأن المحرك الأساسي للنمو سيبقى مرهونا بالتطبيع السلوكي أو قدرة المجتمعات في التكيف في التعايش مع الفيروس.



