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محافظات

شاهد.. محافظ الغربية يوجه بإنهاء كافة مشروعات الرصف والأسواق التجارية بشوارع المحلة الكبري

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:48 م
صدى البلد
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أحمد على

تفقد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم عدد من المشروعات الجارية وأعمال الرصف بعدد من المناطق السكنيه بعدد من شوارع مدينة المحلة للوقوف على أخر تطورات والإجراءات الإحترازية للوقاية من أخطار عدوي فيروس "كوونا" .

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كما شارك خلال الجولة كل من المهندس محمد صلاح رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة وروءساء الأحياء  وعدد من القيادات التنفيذية على مستوي المدينة العمالية .

كما وجه  محافظ الغربية ، توجيهاته إلي مساعديه من القيادات التنفيذية بالضرورة إغلاق ملعب المخالف  بقرار مجلس الوزراء أثناء تفقده بمنطقة أبوراضي بنطاق حي أول المحلة حفاظا على صالح المواطنين ومنع التكدسات .

كما شدد محافظ الغربية، علي ضرورة متابعة الحالة العامة للشوارع ورفع القمامة والاشغالات أولًا بأول، واستمرار حملات النظافة والتطهير ، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد .

وزار محافظ الغربية عدد من  المطاعم والمحلات للتاكد من التزام اصحاب المحلات والعاملين بها بالاجراءات الوقائيه والاحترازيه الخاصه بفيروس كورونا ، وتم رفع جميع الاشغالات الخاصه بالمحلات المخالفة .

وباشر المحافظ  اعمال سوق طلعت حرب النموذجي بنطاق حي اول . للوقوف علي اخر الاعمال الجاريه به ، كما تفقد منفذ غذائي خاص بالقوات المسلحة بشارع وابور النور  بنطاق حي ثان المحلة.

شاهد.. محافظ الغربية يوجه بإنهاء كافة مشروعات الرصف والأسواق التجارية بشوارع المحلة الكبري
شاهد.. محافظ الغربية يوجه بإنهاء كافة مشروعات الرصف والأسواق التجارية بشوارع المحلة الكبري
شاهد.. محافظ الغربية يوجه بإنهاء كافة مشروعات الرصف والأسواق التجارية بشوارع المحلة الكبري
شاهد.. محافظ الغربية يوجه بإنهاء كافة مشروعات الرصف والأسواق التجارية بشوارع المحلة الكبري
شاهد.. محافظ الغربية يوجه بإنهاء كافة مشروعات الرصف والأسواق التجارية بشوارع المحلة الكبري
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