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خبيرة: انتظار أهالى طلاب الثانوية العامة أمام اللجان عادة خطيرة فى زمن كورونا|فيديو

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:05 م
الثاننوية العامة
الثاننوية العامة
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ريهام فيكتور
قالت دكتور رشا الجندى ، استاذ الصحة النفسية والعلاقات الاسرية بجامعة بنى سويف ، إن انتظار اهالى طلاب الثانوية العامة امام اللجان لدى بعض الاسر اصبحت عادات راسخة ، مثل " كعك العيد " .

واضافت دكتور رشا الجندى ، خلال حوارها ببرنامج " صباحك مصر" ، المذاع على فضائية ، " ام بى سى مصر " ، أن بعض الاسر لديها وعى كامل بخطورة الموقف وتحترم الإجراءات المتفق عليها بسبب كورونا .

واشارت استاذ الصحة التفسية والعلاقات الأسرية بجامعة بنى سويف ، الى ان وقوف الطالب مع اهله او زملائة وعدم دخوله الى لجنة الامتحان مباشرة يؤدى الى التوتر ونسيان المعلومة .

وتابعت استاذ الصحة النفسية والعلاقات الأسرية بجامعة بنى سويف ، ان الطالب عليه المراجعة مرة واحدة فقط قبل النوم فقط ،منوهه الى ان النوم يثبت المعلومة  وعند الاستيقاظ يتناول الافطار المغذى ويخرج الى الامتحان مباشرةً .

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