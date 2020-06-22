خبيرة: انتظار أهالى طلاب الثانوية العامة أمام اللجان عادة خطيرة فى زمن كورونا|فيديو

قالت دكتور رشا الجندى ، استاذ الصحة النفسية والعلاقات الاسرية بجامعة بنى سويف ، إن انتظار اهالى طلاب الثانوية العامة امام اللجان لدى بعض الاسر اصبحت عادات راسخة ، مثل " كعك العيد " .





واضافت دكتور رشا الجندى ، خلال حوارها ببرنامج " صباحك مصر" ، المذاع على فضائية ، " ام بى سى مصر " ، أن بعض الاسر لديها وعى كامل بخطورة الموقف وتحترم الإجراءات المتفق عليها بسبب كورونا .





استاذ الصحة التفسية والعلاقات الأسرية بجامعة بنى سويف ، الى ان وقوف الطالب مع اهله او زملائة وعدم دخوله الى لجنة الامتحان مباشرة يؤدى الى التوتر ونسيان المعلومة . واشارتدخوله





وتابعت استاذ الصحة النفسية والعلاقات الأسرية بجامعة بنى سويف ، ان الطالب عليه المراجعة مرة واحدة فقط قبل النوم فقط ،منوهه الى ان النوم يثبت المعلومة وعند الاستيقاظ يتناول الافطار المغذى ويخرج الى الامتحان مباشرةً .



